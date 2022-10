NS start campagne voor hulp aan blinde en slechtziende reizigers

Treinreizigers moeten zich beter bewust zijn van slechtziende of blinde medereizigers, vindt de NS. Daarom begint het spoorbedrijf samen met ProRail en de Oogvereniging zaterdag de campagne ‘Oog voor een ander’.

Volgens de NS komt het bijvoorbeeld vaak voor dat reizigers op het station hun koffers of tassen op de geleidelijnen leggen. Reizigers zouden vaak niet weten dat die witte lijnen, die te vinden zijn op perrons en door het station, bedoeld zijn voor blinden en slechtzienden om de weg te vinden. De NS hoopt dat de campagne daarin verandering gaat brengen.

Tijdens de actie zijn er op meerdere stations in het land activiteiten gepland. Zo kunnen reizigers op Den Haag Centraal, Utrecht Centraal en Den Bosch door middel van een simulatiebril beleven hoe het is om te reizen met een visuele beperking. Ook kunnen reizigers met de bril op de geleidelijnen proberen te volgen of in te checken bij het juiste incheckpoortje. Verder geeft de Oogvereniging tips hoe blinde en slechtziende reizigers geholpen kunnen worden tijdens hun reis.

De lancering van de campagne valt op de Internationale Dag van de Witte Stok. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor blinde en slechtziende mensen.