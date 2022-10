Van der Burg nog altijd onduidelijk over halen deadline asielwet

Het is nog altijd onduidelijk of het kabinet vandaag zijn eigen deadline haalt en een wet kan aankondigen die ervoor moet zorgen dat asielzoekers over Nederland worden verspreid. Voorafgaand aan de ministerraad wilde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weinig kwijt over de voortgang van de wet, die vooral door meningsverschillen in de coalitie wordt geteisterd. Toch is het nog niet uitgesloten dat hij vandaag zijn voorstel naar buiten brengt, zoals de Kamer van hem verlangt.

Donderdagmiddag zei hij na afloop van een overleg met de leiders van de coalitiefracties in de Tweede Kamer “huiswerk” te hebben, en steeds deadlines te missen. Inmiddels heeft de staatssecretaris zaken verder uitgewerkt. Die heeft hij opnieuw besproken met de coalitiepartijen. De uitkomsten zal hij in de ministerraad bespreken, aldus Van der Burg.

“Ik ben pas echt tevreden als er een wet ligt die in consultatie kan. Die heb ik beloofd, en die wet is nodig”, zegt hij over de wet. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat veel meer gemeenten asielzoekers gaan opvangen. In Den Haag wordt gesproken van de ‘wortel en de stok’: enerzijds worden gemeenten beloond als zij zelf voor opvang zorgen, anderzijds zullen er naar verwachting ook elementen van dwang in de wet zitten.

Maar juist over dat laatste punt is veel onenigheid. Coalitiepartij VVD verzet zich ertegen, terwijl gemeenten zelf juist vragen om dwingende maatregelen. “Ik moet zorgen dat er een wet ligt die op voldoende draagvlak kan rekenen in de samenleving, bij gemeenten en in het parlement”, aldus Van der Burg.

De Tweede Kamer heeft Van der Burg gevraagd om een voorstel te maken waarin geregeld wordt dat gemeenten een minimaal aantal asielzoekers moeten opvangen. Dat voorstel moet er volgens een aangenomen Kamermotie uiterlijk deze vrijdag liggen.