Opnieuw onenigheid over impact staking streekvervoer

Op de laatste dag van de driedaagse staking in het streekvervoer is de impact van de werkonderbreking op de dienstregeling beperkt, stelt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vrijdag. “Het landelijke beeld is ook deze ochtend dat in een groot deel van de regio’s 70 procent tot 80 procent en in sommige gevallen nagenoeg 100 procent van het openbaar vervoer rijdt”, aldus de vereniging in een persbericht.

Volgens vakbond FNV is de impact van de staking groter. Bestuurder Marijn van der Gaag zegt dat op vrijdag zo’n 65 procent van de dienstregeling wordt getroffen door de stakingen.

De staking, die woensdag begon, is georganiseerd door vakbond FNV. De buschauffeurs die staken, doen dat voor een betere cao. Ook trambestuurders, verkeersleiders en treinmachinisten die onder de cao vallen doen mee. De FNV eist loonsverhoging ter compensatie van prijsstijgingen en vermindering van werkdruk in de huidige cao, die tot eind dit jaar loopt en nooit door FNV is ondertekend. Vakbond CNV deed dat wel.

De VWOV wil niet in gesprek met de FNV over de huidige cao, maar nodigt de bond wel uit te praten over de toekomstige in 2023. De afgelopen dagen waren de twee partijen het ook al niet eens over de impact van de staking. FNV claimde dat 65 tot 70 procent van de dienstregelingen “geraakt” werd door de staking. In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen.

FNV heeft laten weten volgende week in gesprek te gaan met de achterban over eventuele vervolgacties.