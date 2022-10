Weerwind: justitie onderzoekt of over Taghi is gelekt uit de EBI

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vindt dat de klachten van Ridouan Taghi over het lekken van informatie uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een zaak zijn voor justitie. “Ik weet dat de zaak onderzocht wordt door het OM”, aldus de bewindsman. Taghi heeft aangifte gedaan van het schenden van het ambtsgeheim door medewerkers van de EBI, justitie of de politie, waardoor informatie bij De Telegraaf en VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian terechtkwam.

“Laat ik één ding vooropstellen: het is niet goed als informatie van gedetineerden naar buiten komt”, aldus de minister. Taghi’s advocaat Inez Weski heeft naast de aangifte ook aan de EBI en aan minister Weerwind zelf gevraagd om een onderzoek in te stellen. “Ik heb geen aanmoedigingen hierin nodig. Dit is iets principieels”, zegt Weerwind daarover.

Weerwind is al langer bezig met de manier waarop mensen in de zwaarbewaakte gevangenis met elkaar en met de buitenwereld communiceren. Hij vindt het daarbij vooral belangrijk om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis hun criminele activiteiten voortzetten. Dat “wil ik en zal ik een halt toeroepen”, aldus de minister.