Helder wil transparanter toewijzingsproces grote sporttoernooien

Sportminister Conny Helder wil dat het toewijzingsproces van grote toernooien zoals het WK voetbal “transparanter en ordentelijker” wordt. Ze overlegt daarover al met haar collega’s binnen de Europese Unie maar ook met sportministers wereldwijd en “daar pak ik echt een actieve rol”. Dat zei ze desgevraagd voorafgaand aan de ministerraad naar aanleiding van de commotie over het WK voetbal in Qatar.

Het kabinet maakte deze week bekend dat het een delegatie naar Qatar stuurt ondanks politiek verzet daartegen vanwege de slechte mensenrechtensituatie. Bij de bouw van onder meer de stadions in het Arabische land zijn mogelijk duizenden arbeiders omgekomen.

Het kabinet maakte nog niet duidelijk welke minister(s) en of ook de koning erheen zullen gaan. Helder kan niet zeggen of zijzelf gaat, maar als sportminister staat zij “altijd vooraan om het land en de regering te vertegenwoordigen”. Ze sluit ook niet uit dat ze eventueel alleen gaat, maar “we sluiten niks uit als het gaat om de delegatie”. Het WK voetbal begint op 20 november en duurt een maand.

Helder heeft met haar internationale collega’s afgesproken dat “het belangrijk is dat het hele toewijzingsproces ordentelijk verloopt en ook dat we er rekening mee houden waar zo’n toernooi terechtkomt. Hier hebben we natuurlijk in het verleden gezien dat het niet goed is gegaan, daar kunnen we denk ik heel duidelijk over zijn.” Nu is het Qatar “en daar dealen we mee”. Als het toewijzingsproces in het vervolg beter verloopt kunnen “we ook vrede hebben met de keuze die er uiteindelijk uitkomt”.