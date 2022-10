10-jarige Hebe begraven in Vught

In Vught was donderdag de uitvaart van Hebe. Het 10-jarige gehandicapte meisje kwam vorige week samen met haar 26-jarige begeleidster Sanne om het leven na wat de politie als een noodlottig ongeval beschouwt. De twee waren op weg naar Vught vanuit Raamsdonksveer maar werden na dagenlang vermist te zijn levenloos in het water gevonden.

Voor de uitvaart was een inzamelingsactie gehouden door vrienden van de ouders van Hebe. De ouders zijn zzp’ers en voorlopig niet in staat te werken, stond bij een bericht bij de inzamelingspagina. Er werd in totaal binnen een dag 48.917 euro opgehaald. Het streefbedrag was 50.000 euro.

Hebe werd sinds maandag 17 oktober vermist, nadat zij met haar begeleidster Sanne was vertrokken uit Raamsdonksveer (Noord-Brabant). Dinsdagochtend 18 oktober werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Sanne had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar in een zwarte Kia Picanto naar Vught rijden. Daar kwamen ze echter nooit aan. Na een dagenlange zoektocht werden zij woensdag 19 oktober levenloos gevonden in het water bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch.

Bij het speciale Hebehuis in Vught, waar het meisje woonde, kunnen nog steeds bloemen neergelegd worden, zei een woordvoerster van de familie eerder. De familie staat donderdag geen media te woord na de begrafenis.

De ouders van Hebe hadden het Hebehuis opgericht vanwege de ingewikkelde zorgvraag van hun gehandicapte dochter. Het zit in een appartementengebouw.