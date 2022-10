Zorgautoriteit: invloed van coronagolf in zorg bleef beperkt

De invloed van de laatste coronagolf in de zorg is beperkt gebleven. Sommige afspraken konden niet doorgaan, maar dat komt door het hoge ziekteverzuim en de personeelstekorten, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag. In eerdere golven zorgde de hoeveelheid coronapatiƫnten op de intensive cares wel voor problemen.

Bijna alle ziekenhuizen (95 procent) leveren de zogeheten kritiek planbare zorg op tijd, net als vorige maand. Dit is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld kankerbehandelingen. Operaties en behandelingen waarvoor vooraf een afspraak is gemaakt – zoals knieoperaties – kunnen in nog maar 48 procent van alle ziekenhuizen volledig plaatsvinden. Dit percentage is vergelijkbaar met vorige maand.

De wachtlijsten in de ggz blijven lang. Er was in augustus een korte daling te zien, maar in september zijn de lijsten weer toegenomen, zegt de NZa.