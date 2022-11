Tata Steel krijgt waarschuwing voor uitstoot schadelijke stoffen

Tata Steel krijgt een waarschuwing omdat aan de schoorstenen van een fabriek te hoge concentraties schadelijke stoffen zijn gemeten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) wil dat de staalfabriek binnen vier weken aan de wettelijke norm voldoet. Zo niet, dan volgen “handhavingsstappen”. Welke stappen dat zijn, kan een woordvoerster nog niet zeggen.

Bij de zogenoemde Kooksgasfabriek 2 zijn te hoge concentraties naftaleen en fenantreen gemeten. Dit zijn polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK), die volgens het RIVM kanker kunnen veroorzaken. Ook kan het negatieve gevolgen hebben voor de huid, of oogirritaties veroorzaken. Op de meeste meetpunten voldeed Tata Steel aan de milieunormen. De metingen zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau. Een meting moet nog opnieuw worden uitgevoerd.

De omgevingsdienst gaat ervan uit dat Tata Steel na deze waarschuwing zich in zal zetten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Als dat niet gebeurt, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een dwangsom op te leggen. Maar welke maatregel de omgevingsdienst dan neemt, zal later pas duidelijk worden.

Tata Steel zelf laat weten dat het onderzoeksrapport na een eerste lezing “vooral vragen oproept”. Daar zegt het staalbedrijf in IJmuiden en Velsen dieper in te zullen duiken. Een inhoudelijke reactie valt daarom nu nog niet te geven, aldus een woordvoerder.

In de reactie voegt Tata eraan toe dat het de komende jaren honderden miljoenen euro’s investeert om zijn impact op de omgeving te verminderen. Op langere termijn wil Tata Steel op een duurzame manier “groen staal” gaan produceren. Het bedrijf wil uiteindelijk stoppen met steenkool als energiebron en na aardgas als tussenstap het hele proces gaan aandrijven met waterstof. Door specifieke maatregelen tegen PAK’s verwacht Tata dat de uitstoot daarvan dit jaar zo’n 50 procent lager zal zijn dan in 2019.