Rotterdam rekent niet op nieuw stadion, wil vaart met woningbouw

Het Rotterdamse college houdt er sterk rekening mee dat de plannen voor een nieuw te bouwen Feyenoord-stadion definitief van tafel zijn. Dat laat het stadsbestuur weten in een brief aan de gemeenteraad. “Een definitief einde van dit stadionproject lijkt op dit moment het meest waarschijnlijke.” Het college wil nu kijken hoe de geplande nieuwbouw van woningen in Rotterdam-Zuid wel door kan gaan. Ook wil Rotterdam eerst nog in gesprek met Feyenoord en de andere betrokkenen in het stadiondossier.

De Raad van State (RvS) zette vorige week een streep door het bestemmingsplan van de gemeente voor het project Feyenoord City. Daardoor kan Rotterdam voorlopig niet beginnen aan de bouw van onder meer bijna 4000 huizen en de nodige infrastructuur en kunnen dus ook de bouwplannen voor een nieuw onderkomen voor Feyenoord niet doorgaan.

Het Rotterdamse college zegt “op basis van de jurisprudentie” de uitspraak van de RvS niet te hebben verwacht. “De uitspraak van de Raad van State, hoe teleurstellend ook, is echter een gegeven waar we vanaf nu bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City rekening mee dienen te houden”, schrijft wethouder Chantal Zeegers.

Hoe het gebied er nu uit moet gaan zien en hoe dat geregeld gaat worden, is nog niet duidelijk. Rotterdam wil eerst in gesprek met de betrokken partijen in het project. “Voor ons komt de gebiedsontwikkeling op de eerste plaats. Vanuit dat perspectief is de vernietiging van het bestemmingsplan een grote tegenslag”, aldus het stadsbestuur. “De voortgang van de woningbouw en de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling staan voorop bij de te maken keuzes.”

Een nieuw te bouwen voetbalstadion voor Feyenoord diende volgens het bestemmingsplan als ‘aanjager’ van de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Eerder dit jaar liet de clubleiding echter weten voorlopig te stoppen met de plannen voor een nieuw onderkomen. De beoogde kosten waren door de gestegen prijzen van bouwmateriaal voor de club en de ontwikkelaars niet op te brengen.