Tweede Kamer bezorgd over neergekomen Russische raketten in Polen

In de Tweede Kamer is grote bezorgdheid over het nieuws dat er twee Russische raketten in Polen neer zijn gekomen. Daardoor vielen zeker twee doden. Dat gebeurde tijdens raketaanvallen op Oekraïne. Er moet volgens partijen snel opheldering komen. De situatie is zeer riskant, omdat Polen lid is van de NAVO en een aanval op één wordt gezien als een aanval op alle NAVO-bondgenoten. Dit is geregeld in artikel 5 in het NAVO-verdrag.

Sjoerd Sjoerdsma van coalitiepartij D66 condoleert via Twitter “onze Poolse vrienden” voor hun verliezen. “We staan zij aan zij met Polen. Deze gruwelijke misdaad, deze Russische raketaanval, moet worden veroordeeld.” Hij schat vooralsnog in dat “dit zal leiden tot art. 4 consultaties onder het NAVO verdrag, niet art 5. En deze consultaties zullen leiden tot nieuwe militaire steunpakketten aan Oekraïne met een serieuze anti-air component.”

Coalitiegenoot VVD’er Ruben Brekelmans twittert: “Snelle opheldering is nodig. In de tussentijd het hoofd koel houden.” CDA’er Derk Boswijk spreekt over “zorgelijke berichten. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over deze zeer ernstige situatie.”

Tom van der Lee van GroenLinks vindt dit “erg zorgwekkend: raketinslagen in Polen maken 2 slachtoffers! Pools kabinet komt bijeen in crisisberaad en staat voor de vraag wat een proportionele reactie is. Hopelijk was ‘t echt onbedoeld, en wordt dat ook erkend door de Russische regering, inclusief ‘n genoegdoening.”

Volt-leider Laurens Dassen: “Zorgwekkende ontwikkeling in Polen met mogelijke Russische raketten. Er moet snel duidelijkheid komen over wat er gebeurd is. Nu is terughoudendheid belangrijk.”