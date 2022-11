Rutte: belangrijk vast te stellen wat precies is gebeurd in Polen

Het is nu belangrijk om vast te stellen wat er precies in Polen is gebeurd, reageert premier Mark Rutte op meldingen dat Russische raketten daar terecht zijn gekomen. Op Twitter schrijft de minister-president in nauw contact te staan met Polen en andere NAVO-partners.

De premier noemt de berichten “ernstig” en zegt de situatie op de voet te volgen”. Defensieminister Kajsa Ollongren vindt de berichten “verontrustend”, schrijft ze op Twitter. “We leven mee met de Poolse bevolking.” Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) condoleert de familie van de twee Poolse slachtoffers. “We houden deze ernstige situatie nauwlettend in de gaten.”

De raketinslag kan grote gevolgen hebben, omdat Polen een NAVO-land is. Die verdragsorganisatie, bestaande uit de meeste Westerse landen maar ook Turkije, heeft als belangrijke regel dat een aanval op een wordt beschouwd als een aanval op allen.

Polen kan ervoor kiezen om het zogeheten ‘artikel 5’ in te roepen, waarin dit is vastgelegd. Dat betekent dat NAVO-lidstaten dan moeten doen wat Polen nodig acht om de veiligheid van NAVO-gebied te garanderen. Gewapende actie hoort daar ook bij. Het zou waarschijnlijk verdere escalatie betekenen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Polen kan zich ook beroepen op artikel 4. Dan vindt overleg en afstemming binnen de NAVO plaats als de territoriale integriteit van een lidstaat in gevaar is. In dit geval kan dat bijvoorbeeld leiden tot meer militaire steunpakketten voor Oekraïne.

De NAVO heeft al laten weten nauw te overleggen met Polen over de situatie, aldus een NAVO-diplomaat. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder de Verenigde Staten en verschillende Baltische landen, hebben hun grote zorgen geuit over de situatie.