Mark Rutte: asielinstroom moet substantieel omlaag

VVD-voorman Mark Rutte vindt dat de asielinstroom “substantieel” naar beneden moet. Dat zei hij op het VVD-congres. Op dit punt geeft hij zijn “persoonlijke commitment”.

Rutte zei dat de asielinstroom twee tot drie keer zo hoog is als normaal en stelde opnieuw dat er een tijd lang te weinig oog is geweest voor het stijgende aantal asielzoekers. “Dat is fout van ons.” De hoge instroom is “echt een probleem”. Als de instroom omlaaggaat, wordt in de toekomst voorkomen dat er asielzoekers op het gras moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zo hield hij de VVD-leden voor.

Ook de discussie over de spreidingswet wordt dan minder gevoelig. Er is dan geen “strijd” meer tussen asielzoekers en anderen die op zoek zijn naar een woning. Het kabinet en de VVD gaan keihard werken aan de verlaging van de instroom.

Op het congres wordt over dertien moties gestemd die vooral oproepen tot een strenger asielbeleid.