In een loods in Nijmegen heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een miljoen valse coronatesten in beslag genomen. Het gaat volgens de FIOD om coronatesten die in China zijn gemaakt en die bestemd waren voor de Duitse markt.

Het zou gaan om nagemaakte merkartikelen. De partij valse coronatesten wordt vernietigd. De vondst werd vrijdag al gedaan na een tip van de douane, maar is zaterdag bekendgemaakt.