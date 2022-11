Vier klimaatactivisten vast na naakte actie in Naturalis

De politie heeft vier activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een naakte actie in het biodiversiteitsmuseum Naturalis in Leiden. Drie activisten hadden zich woensdagmiddag bloot opgesteld in de zaal met een groot skelet van de wolharige mammoet, samen met een bord met de tekst ‘HOMO SAPIENS – uitgestorven 21e eeuw’. Een andere activist gaf daarbij een speech om de actie toe te lichten.

De vier zijn aangehouden “vanwege het niet voldoen aan de vordering de museumzaal te verlaten”, aldus een woordvoerster van de politie. Het viertal is overgebracht naar het bureau voor verhoor.

Het museum laat weten dat er “vooralsnog” geen schade lijkt te zijn door de actie. Zaal De IJstijd, waar de mammoet staat, is voorlopig gesloten en wordt zo snel mogelijk weer opengesteld voor publiek, aldus Naturalis.

“De uitgestorven mammoet in Naturalis staat symbool voor wat ons te wachten staat als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch wordt teruggebracht” aldus woordvoerder van Extinction Rebellion Jelle de Graaf. De actiegroep wil dat de Nederlandse overheid “alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden”.

“Wij begrijpen de zorg van de klimaatactivisten”, laat het museum weten in een statement. “De biodiversiteit staat onder hoge druk, onder meer door klimaatverandering. De natuur zit te springen om meer aandacht en meer actie. Dat we de gedachte achter de actie begrijpen, wil niet zeggen dat we er ook gelukkig mee zijn.” Naturalis laat wel weten met de klimaatactivisten in gesprek te willen.

De laatste tijd zijn er vaker klimaatacties bij musea. Zo werden eind oktober drie klimaatactivisten opgepakt wegens het besmeuren van het Meisje met de Parel van Vermeer in het Mauritshuis. De Graaf van Extinction Rebellion plakte zich vervolgens vast aan de tafel van het programma Jinek, dat werd gepresenteerd door Beau van Erven Dorens.

Verder werd er onder meer soep gegooid naar werken van Vincent van Gogh in Londen en Rome en een schilderij van Claude Monet met aardappelpuree besmeurd. Ook lijmden twee activisten zich eind oktober vast aan de steunen van een dinosaurusskelet in het natuurhistorisch museum van Berlijn.