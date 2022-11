Een op drie nieuwe woningen moet voor ouderen worden gebouwd

Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2031 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Het gaat onder meer om gelijkvloerse woningen (170.000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met dementie (40.000), zo hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren. De in totaal 290.000 woningen moeten aansluiten bij de wensen van ouderen, zo staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen van de ministers.

De helft van de woningen moeten door woningcorporaties worden gerealiseerd, de andere helft door de markt. Ondanks “tegenwind aan alle kanten” heeft De Jonge er vertrouwen in dat de ouderenwoningen tijdig en betaalbaar kunnen worden gerealiseerd. Voor de 40.000 verpleeghuisplekken wordt 312 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zei Helder.

Over de bouwambitie van het kabinet – 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 – worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties. In februari worden aantallen en type woningen per provincie vastgelegd. Die afspraken worden vervolgens vertaald in regionale woondeals.

Door specifiek voor ouderen te bouwen, wordt de doorstroom bevorderd, zegt De Jonge. “Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaartoe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”

Helder wil mensen “aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn.”

In wijken met specifieke ouderenwoningen moet ook voor voldoende voorzieningen worden gezorgd, geven de ministers aan. Daarnaast moet de omgeving voor ouderen aantrekkelijk zijn om anderen te ontmoeten en om te bewegen. Alle gemeenten worden wettelijk verplicht een woonzorgvisie op te stellen waarin dergelijke aspecten worden vastgelegd.

De Seniorencoalitie ziet het plan van het kabinet als een stap in de goede richting. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) zijn blij “dat het kabinet nu inziet hoe urgent het is om meer woningen te realiseren die geschikt zijn voor ouderen”.

Wel hebben deze samenwerkende ouderenorganisaties twijfels of het in de huidige omstandigheden wel te realiseren is, onder meer gezien de stikstofcrisis, personeelstekort in de bouw, de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwlocaties. Verder pleiten ze voor maatregelen op korte termijn, “want de nood is hoog”. Zo staan er nu ongeveer 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis, becijfert de coalitie.