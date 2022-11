D66: mensen binnen 3 jaar verlossen van problematische schulden

Mensen met problematische schulden moeten binnen drie jaar verlost zijn van hun schulden. Dat plan dient D66 dinsdag in bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De partij wil daarmee voorkomen “dat mensen jarenlang in de wachtstand staan en zonder toekomstperspectief aan het overleven zijn”.

D66 wijst erop dat 600.000 mensen in Nederland met problematische schulden kampen. Volgens de sociaal-liberalen is de huidige schuldhulpverlening “onnodig versnipperd, inefficiënt en complex”. Mensen doorlopen vaak lange en intensieve trajecten, waarin zij te maken krijgen met een legio aan organisaties en hulpverleners en het wel zeven jaar kan duren voordat iemand definitief schuldenvrij is.

D66-Kamerlid Hülya Kat: “Dit kan zo niet langer. Schuldhulpverlening moet mensen snel helpen en zicht geven op een betere en schuldenvrije toekomst. Zij die het meest kwetsbaar zijn, moeten ook goed worden geholpen.” Kat zegt dat de samenleving beter af is als er wordt gezorgd voor mensen die tussen wal en schip geraken. “Met het voorstel van D66 om de schuldhulpverlening te verbeteren, kunnen mensen straks binnen drie jaar met een schone lei aan een nieuwe start beginnen.”

D66 wil de verschillende schuldentrajecten samenvoegen tot één traject, met één regisseur. Hierdoor kan de duur van het traject worden ingekort naar maximaal drie jaar, waarbij mensen maximaal twee jaar hoeven af te lossen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die met de schuldeisers een betalingsbedrag afspreekt. Zodra twee derde daarmee akkoord is, kan de gemeente eisen dat de andere schuldeisers ook meedoen.

Aan het begin van het traject wordt de schuld in een keer afgelost en blijft alleen de gemeente als schuldeiser over. De schuld dient in twee jaar te worden afgelost. Ook kunnen mensen via de gemeente een aflossingspauze krijgen. Zodat zij, als het misgaat, niet nog verder in de schulden raken.