Kamer debatteert over werkcultuur media na onthullingen DWDD

Kamerleden willen tijdens het mediadebat maandag de soms onveilige werksfeer in de media ter discussie stellen nu die zo aan het oppervlak is gekomen na onthullingen over DWDD. In publicaties van de Volkskrant op basis van tientallen gesprekken ontstaat het beeld van een angstcultuur bij deze zeer succesvolle voormalige talkshow. Dat is aanleiding voor parlementariƫrs om in het debat met staatssecretaris Gunay Uslu (Media) de arbeidsomstandigheden en vaak onzekere contracten in de media ter discussie te stellen.

“Wurgcontracten en kortlopende contracten maken journalisten en mensen die in de media werken kwetsbaar”, zegt Sjoerd Sjoerdsma van D66, die dit een van de belangrijkste onderwerpen vindt om maandag over te debatteren. Ook voor Peter Kwint (SP) is de kwestie-DWDD de “directe aanleiding” om het hier over te hebben. Hij wil het ook over topinkomens hebben. Matthijs van Nieuwkerk was tot zijn recente vertrek bij BNNVARA een van de bestbetaalde presentatoren bij de publieke omroep.

Lucille Werner (CDA) heeft recentelijk Kamervragen gesteld aan Uslu en noemt de onthullingen over DWDD daarin “schrijnend en ontluisterend”. Ook de voormalige presentatrice bij de TROS legt het verband met kortlopende en onzekere contracten, “waardoor het nog ingewikkelder is om eventuele misstanden aan de kaak te stellen”. Volgens Werner is er bij de NPO sprake van een “ratrace waarin alles draait om kortetermijnsucces op basis van kijkcijfers, marktaandelen en streefgetallen.”

Sjoerdsma wil het ook gaan hebben over de veiligheid van journalisten. Volgens de D66’er is het “gevaarlijker dan ooit” om journalist te zijn. Daar wil het Kamerlid een aantal voorstellen voor doen. Verder wil Lisa Westerveld van GroenLinks debatteren over het toegankelijk houden van regionale omroepen en de toekomst van de publieke omroep.