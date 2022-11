Nederlandse klimaatgezant ziet weinig in uitgeklede klimaattop

Ondanks de wisselende reacties op de uitkomst van de jongste klimaattop in Egypte denkt de klimaatgezant van de Nederlandse overheid, Jaime de Bourbon de Parme, niet dat een kleinere top tot een beter resultaat had geleid. “Ik denk dat dat moeilijk wordt. De misverstanden kunnen echt gigantisch zijn”, zegt de prins en topdiplomaat tegen het ANP.

Het Nederlandse kabinet en de Europese Commissie noemden de uitkomst van de recente VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) teleurstellend. Er was daarnaast opnieuw kritiek op de chaotische afloop van de bijeenkomst tussen wereldleiders. In NRC stellen critici dat een kortere en minder technische top meer zal opleveren.

De Bourbon de Parme benadrukt dat “200 landen zich over heel complexe thema’s buigen” tijdens zo’n bijeenkomst. Het is volgens hem niet meer dan logisch dat er eerst over een groot aantal brede zaken wordt gesproken voordat technische onderhandelaars dat in een trechter stoppen en de politici zich er daarna over buigen. Als wereldleiders direct beginnen met onderhandelingen over een “menu” van tientallen thema’s, “is het de vraag of dat effectiever is”.

Hoewel ook Rutte IV nog niet op schema ligt om zijn eigen klimaatdoelen te halen, zegt De Bourbon de Parme dat de Nederlandse onderhandelingspositie is verbeterd omdat dit kabinet meer wil doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Hij spreekt van een “giga-verschil met vorig jaar”, toen de top in het Schotse Glasgow werd gehouden. Ook dat Nederland nu een klimaatminister (Rob Jetten) kent, helpt volgens de klimaatgezant.

De volgende klimaattop zal in de Verenigde Arabische Emiraten worden gehouden. Een van de belangrijkste zaken op die bijeenkomst zal de “global stock take” zijn, aldus De Bourbon de Parme. “We kijken dan per land: hoe ver ben je met implementatie van de plannen.”