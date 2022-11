Met paintballgeweer op wolf schieten blijft voorlopig verboden

De provincie Gelderland mag voorlopig niet verder gaan met het afschrikken van wolven met paintballgeweren. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag beslist. Gedeputeerde Staten hadden daar toestemming voor verleend omdat er in het Nationaal Park De Hoge Veluwe een wolf zou zijn die afwijkend gedrag vertoont. Volgens de rechter is de maatregel niet genoeg onderbouwd.

In oktober zag de provincie dat de wolf dicht bij natuurfotografen kwam en later die maand doken er filmpjes op van een wolf dicht bij een racefietser en een gezin met jonge kinderen. Het zou om een tamme, jonge wolf gaan. Sinds 27 oktober mochten handhavers van de provincie Gelderland met een paintballgeweer op het dier schieten om het af te schrikken en weer mensenschuw te maken. De Faunabescherming was het niet met de maatregel eens en stapte naar de rechter. De organisatie stelt onder meer dat de jonge wolf slechts nieuwsgierig is en dat dat als normaal gedrag moet worden gezien. Bovendien zou dit gedrag door toedoen van bezoekers aan het Nationaal Park zijn ontstaan.

De rechtbank nam op 16 november al een ordemaatregel, omdat handhavers al met paintballgeweren op pad gingen. Door die maatregel kwam het schieten toen al per direct stil te liggen. Op 23 november diende de rechtszaak waarin nu een uitspraak is gedaan. Het voorlopige verbod geldt in elk geval tot zes weken nadat de provincie heeft beslist op de bezwaren van de Faunabescherming.

De voorzieningenrechter wijst erop dat het niet haar taak is om zich te mengen in de maatschappelijke discussie over de toekomst van de wolf in Nederland. “Het uitgangspunt in deze zaak is dat de wolf op dit moment een Europese beschermde status heeft en dat een ontheffing om het dier opzettelijk te verstoren goed onderbouwd moet zijn”, aldus de rechter. “Die onderbouwing is nu onvoldoende.”

De rechter neemt de signalen over het afwijkende gedrag van de wolf serieus, maar stelt dat de provincie niet goed duidelijk heeft gemaakt welke incidenten zich precies hebben voorgedaan. Het is de vraag of het steeds over dezelfde wolf ging. Ook zijn andere opties dan het paintballgeweer niet goed onderzocht, vindt de rechter. Het geweer is een experimenteel middel. Onduidelijk is, aldus de rechter, of de verfkogels de wolf zullen verwonden en of een verfmarkering zorgt voor verstoting uit de roedel, zoals de Faunabescherming heeft gesteld.