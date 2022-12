Politie: enkele arrestaties bij boerenprotest Zwolle

Zeker twee mensen zijn opgepakt bij het begin van een demonstratie van boeren voor het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Volgens de politie belemmerden ze agenten om hun werk te doen en luisterden ze niet naar opdrachten van de agenten.

Op livebeelden was te zien dat de politie met een shovel een tractor van de weg voor het provinciehuis wilde dringen. Volgens de politie had de bestuurder van die tractor “een politievoertuig klemgezet. Ondanks meerdere vorderingen werd niet meegewerkt. Hij is een van de aangehouden personen.” Een andere man werd opgepakt toen hij voor de shovel ging staan om te voorkomen dat het voertuig verder zou rijden.

De boeren demonstreren tegen de aanpak van zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die stikstof uitstoten en daar geen natuurvergunning voor hebben. Vroeger hadden ze genoeg aan een melding, maar sinds 2019 moeten ze een vergunning hebben. Overijssel wil niet handhaven, maar moet dat van de rechter wel doen door dwangsommen op te leggen aan de boeren. De provincie zegt dat veel boeren de dwangsommen niet kunnen betalen.

De politie zegt de demonstratie te willen “faciliteren”, maar voegt toe: “we zien dat de sfeer in enkele gevallen omslaat”.