Amateurclubs verplaatsen massaal wedstrijden wegens Oranje

Amateurclubs in het voetbal hebben massaal hun wedstrijden van zaterdag vervroegd. Oranje treedt zaterdag op het WK in Qatar aan tegen de Verenigde Staten en die wedstrijd begint om 16.00 uur. Rond die tijd staan er normaal gesproken veel wedstrijden gepland.

Volgens de KNVB is in district Zuid al zo’n 80 procent van de wedstrijden naar voren gehaald en de bond verwacht in West ongeveer hetzelfde percentage. In Noord en Oost heeft momenteel 60 tot 70 procent het aanvangstijdstip vervroegd.

“De verzoeken tot het verzetten van wedstrijden komen nog steeds binnen. Echter weten we niet alles, want veel gebeurt in onderling overleg en wij krijgen niet alle informatie hierover door”, aldus een woordvoerder van de KNVB. “We krijgen maar weinig signalen door dat clubs er onderling niet uit komen.”

Nederland en de Verenigde Staten treffen elkaar in de achtste finales van het WK. De winnaar neemt het op vrijdag 9 december op tegen de winnaar van het duel tussen Argentiniƫ en Australiƫ. De mogelijke kwartfinale van Oranje begint dan om 20.00 uur.