Meerdere verdachten van onrust na nederlaag Marokko nog vast

Meerdere mensen die zijn opgepakt bij ongeregeldheden na afloop van de verloren WK-wedstrijd van Marokko zaten donderdagochtend nog vast. In de grote steden hield de politie zeker 26 mensen aan, onder meer voor het gooien van vuurwerk, het verstoren van de openbare orde en belediging van de politie. Frankrijk was met 2-0 te sterk voor Marokko in de halve finale van het WK.

In Rotterdam verjoeg de mobiele eenheid aan het einde van de avond groepjes jongeren van de West-Kruiskade en het Kruisplein in het centrum. Daar staken ze vuurwerk af, blokkeerden ze de straat en gooiden ze stenen naar de politie. Een omstander werd mishandeld en liep een gebroken neus op. De politie pakte uiteindelijk veertien mensen op. Dertien van hen zaten donderdagochtend nog vast.

In Amsterdam West werden drie minderjarigen aangehouden vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk. De ME moest ook in de hoofdstad in actie komen, toen meer dan honderd mensen de confrontatie zochten met de politie in de wijk Osdorp. Volgens de politie bleef het op die incidenten na grotendeels rustig in Amsterdam. De drie verdachten zijn volgens een woordvoerder weer op vrije voeten.

Volgens de politie bleef het in Den Haag rustig na het verlies van Marokko. Honderden mensen kwamen na de wedstrijd bijeen in de Schilderswijk. Jongeren bedankten in een toespraak op straat onder meer de politie en buurtvaders. Twee personen werden opgepakt in de Hofstad, onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk, maar verder was het een stuk kalmer dan bij andere wedstrijden van Marokko, aldus de politie. De twee verdachten zitten volgens een woordvoerder nog vast en worden donderdag verder verhoord.

Ook in Utrecht bleef het betrekkelijk rustig. Er was veel politie op de been in de buurt Lombok. Tientallen mensen hingen na afloop van de nederlaag van Marokko rond op het Moskeeplein, waar wat vuurwerk werd afgestoken. De politie hield uiteindelijk zeven mensen aan voor vuurwerkbezit, het afsteken van vuurwerk of het verstoren van de openbare orde. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrij, aldus een woordvoerster. Onder hen waren ook meerdere minderjarigen.