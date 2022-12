Van der Burg: nu genoeg plek om nieuwe asielzoekers op te vangen

Op dit moment is er genoeg capaciteit om nieuwe asielzoekers op te vangen. Er zijn zelfs honderden bedden onbezet in de noodopvang en de crisisnoodopvang, meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Maar, waarschuwde hij, dat is niet iets “om ons rijk te rekenen”. In de winter is er altijd een lagere instroom en in het voorjaar zullen de aantallen weer toenemen en lopen tegelijk enkele grote opvangcontracten af.

In totaal zijn nu 2500 bedden in de (crisis-)noodopvang niet bezet. Deze overcapaciteit kan binnen drie weken weg zijn als er geen extra plekken bij komen, aldus de bewindsman. “‘Maar nu is het onder controle”, zei hij.

Zo sliepen er in aanmeldcentrum Ter Apel nu 1560 mensen, terwijl er plek is voor 2000 mensen. Bij Ter Apel was eerder dit jaar de toestroom van nieuwe asielzoekers zo groot dat mensen er buiten sliepen. Daarna zijn er enkele grote opvanglocaties bijgekomen om mensen snel op te vangen, zoals de Marnewaard. Maar ook daar zijn nu 100 van de 600 plekken bezet. En in de opvang in Dronten zijn nu 1000 van de 1500 beschikbare plekken bezet.