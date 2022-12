Grondwater drukt asfalt van A7 in Friesland omhoog

Grondwater heeft een deel van de tunnelbak onder het Prinses Margrietkanaal in Friesland omhooggedrukt. Daardoor zijn grondankers, die het tunneldeel op zijn plaats moeten houden, gebroken. Dat is de oorzaak van het kapotte asfalt op de snelweg A7 tussen Sneek en Joure, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Omdat de wegbeheerder nu alle grondankers in de tunnelbak moet controleren, gaat het herstel mogelijk maanden duren, aldus Rijkswaterstaat.

Woensdag bleek dat asfalt op de weg onder het Prinses Margrietkanaal omhoog was gekomen en afbrokkelde. Rijkswaterstaat sloot de A7 tussen Sneek en Joure direct af. Om te voorkomen dat het asfalt en het tunneldeel nog verder omhoogkomen, zijn 1700 zware zandzakken over de hele breedte van de weg geplaatst. Die zorgen volgens de wegbeheerder voor voldoende tegendruk.

Een tunnelbak bestaat uit zogenoemde tunnelmoten. Tunnelmoten zitten vast met tientallen grondankers. Grondwater heeft de tunnelmoot omhooggedrukt en daardoor zijn de grondankers gebroken. Volgens de wegbeheerder hadden tunnelmoten of grondankers bij eerder inspecties geen schade. De snelweg tussen Sneek en Joure was wel volgend jaar aan de beurt voor regulier onderhoud.

Het snelweggedeelte blijft voor onbepaalde tijd afgesloten. Er zijn omleidingsroutes aangegeven.