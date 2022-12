Taxidienst Valys, verzorgd op weg naar familie, vrienden of buiten de regio

REGIO – Wilt u graag eens naar uw familie? Of wilt u er graag eens samen een dagje erop uit buiten uw eigen regio? Dan is de taxidienst Valys misschien wel iets voor u. We vertellen u graag alles over wat deze dienst en hoe u er gebruik van kunt maken.

Bent u iemand die moeilijk van a naar b kan komen, die graag uitstapjes buiten de eigen regio wil maken?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van Valys. U kunt van een Valys taxi gebruik maken als u verder wilt reizen dan 5 OV-zones of 25 km vanaf uw woonadres. Voor een aantrekkelijk tarief reist u veilig en comfortabel naar uw bestemming. Iedereen met een (mobiliteits)beperking heeft recht op deze dienst en kan daar kosteloos gebruik van maken als het onder de 700 kilometer maar wel boven de 25 kolometer per rit buiten uw woonplaats per jaar betreft.

Wat is Valys? Dat klinkt goed!

In de video hieronder ziet u hoe mevrouw Schrooten op bezoek gaat bij haar dochter in Groningen met behulp van het openbaar vervoer van Valys.

Valys boeken? Er zijn 3 reisopties:

Wanneer u een Valys lidmaatschap heeft, kunt bij het boeken van de reis uw reisoptie doorgeven. Valys heeft drie verschillende reisopties:

Valys Basis

Valys Basis brengt u waar u met uw lokale of regionale vervoerssysteem niet zou kunnen komen. Dus wilt u verder reizen dan 5 OV-zones of 25 km vanaf uw woonadres, dan kunt u gebruik maken van Valys Basis; een taxidienst van deur tot deur.

Valys Vrij

Wilt u een stuk verder, of vaker reizen? En heeft u voldoende ervaring om zelfstandig met de trein te kunnen reizen? Dan kunt gebruik maken van Valys Vrij. Bij Valys Vrij wordt u met de taxi van en naar het station gebracht. U kunt dan het grootste gedeelte zelfstandig met de trein reizen. Heeft u wel hulp nodig bij het in- en uitstappen bij de trein? Of heeft u bijvoorbeeld een brug nodig voor uw rolstoel? Dan kunt u dit van tevoren aangeven.

Valys Begeleid

Wilt u ook gebruik maken van de trein? Maar durft of kunt u dit niet zelfstandig? Dan kunt u gebruik maken van Valys begeleid (Valys meereizen). U wordt dan met de taxi van en naar het station gebracht. De Valys reisassistent helpt u vervolgens van de taxi naar de trein. Eenmaal in de trein maakt u gebruik van het Valys reismaatje, een soort telefoon. Het reismaatje weet precies uw locatie en kan aangeven wanneer u te vroeg of te laat uit de trein zou stappen. Ook kunt u met één druk op de knop direct contact leggen met Valys als u hulp nodig heeft. Bent u aangekomen op het station van bestemming? Dan helpt een reisassistent u weer naar de taxi. De taxi brengt u tenslotte naar uw eindbestemming. Bij de planning zorgt Valys ervoor dat u zo min mogelijk hoeft over te stappen. Moet u wel overstappen? Ook dan staat er een reisassistent voor u klaar die u naar de aansluitende trein brengt.

In de onderstaande video wordt u uitgelegd hoe Valys Begeleid werkt:

Hoe werkt Valys?

Wanneer u wilt gaan reizen met Valys boekt u dit via Mijn Valys. Dit kan via de website of telefonisch (0900-9630). De boekingscentrale is te bereiken tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden is de dienst onbereikbaar. Wanneer u de dag voor vertrek vóór 21.00 uur de taxi boekt, zijn er geen reserveringskosten. Anders zijn deze € 3,- per ritreservering. Het reizen moet tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts plaatsvinden. U moet voor dit tijdstip op uw bestemming aankomen.

Let op, er zijn een aantal belangrijke punten waar u rekening mee dient te houden:

Valys Vrij en Valys Basis kunt u reserveren tot 1 uur voor vertrek. Valys Begeleid dient u uiterlijk de dag voor vertrek, voor 21.00 uur te reserveren. Wilt u gebruik maken van Valys Begeleid? Dan kan dit alleen op de treinstations waar NS Reisassistentie mogelijk is. Dit is bij meer dan 100 treinstations in Nederland. Wilt u er zeker van zijn dat u ergens op tijd aankomt? Zoals bijvoorbeeld voor een huwelijk? Dan kunt u dit bij het boeken aangeven. Let op, dit kan alleen bij Valys Basis. U mag dus enkel gebruik maken van Valys als uw bestemming 5 OV-zones of 25 km vanaf uw woonadres is. U kunt de taxidienst dus niet gebruiken voor een bezoekje aan de tandarts of supermarkt.

Wat kost Valys?

De Valys pas kost € 6,80, dit is een eenmalig bedrag. Vervolgens bedragen de Valys taxi kosten € 0,20 per kilometer. Voor de trein betaalt u het reguliere tarief (ook dat is ongeveer € 0,20 per kilometer). Als pashouder krijgt u jaarlijks een Persoonlijk Kilometer Budget (PKB).

Valys Kilometers in 2022

Het standaard PKB voor 2022 is 700 kilometer. Als u over deze 700 kilometer heen bent, kunt u wel blijven reizen. U betaalt dan echter het commerciële tarief van € 1,35 per kilometer. Het Hoog PKB is vastgesteld op 2.350 kilometer voor 2022. Zoals al eerder vermeld komen er ook reserveringskosten bij van € 3,- per ritreservering. Wanneer u de dag voor vertrek vóór 21.00 uur de taxi boekt, zijn er geen reserveringskosten. Omdat alleen de taxi kilometers van uw Persoonlijk Kilometer Budget afgaan, kunt u door gebruik te maken van de trein (bij Valys Vrij of Valys Begeleid) vaker en langere reizen maken.

Wil je weten of je gebruik kan maken van een hoog Persoonlijk Kilometer Budget, kijk dan op https://www.hoogpkb.nl/ of lees Stroomschema-Kom-ik-aanmerking.

Hoe kan ik Valys aanvragen (Valys regels)?

Een Valys pas kunt u digitaal of op papier aanvragen. Wel is het handig om eerst te weten of u in aanmerking komt voor deze taxidienst. U heeft hiervoor één van de volgende documenten nodig:

Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas) Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of –scootmobiel Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente Een OV-Begeleiderskaart Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Valys contact

Beschikt u over één van deze documenten? Dan kunt u de Valys pas aan gaan vragen via hun website of het Valys telefoonnummer 0900-9630. Op de website is https://www.valys.nl kun je alle informatie vinden over hoe je moet reizen.

Kijk voor meer informatie ook op: https://langerthuisinhuis.nl/valys/

