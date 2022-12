AZC Middelburg langere tijd onbewoonbaar door brand, elders plek

De 284 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar zaterdag brand woedde, worden voor langere tijd overgeplaatst naar andere locaties. Het pand is volledig onbewoonbaar en dat duurt naar schatting enkele weken tot mogelijk een paar maanden, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

De constructie van het pand is niet aangetast, maar het is wel onbewoonbaar als gevolg van onder meer de brand en de bluswerkzaamheden. Voor alle bewoners is inmiddels elders een plek gevonden, verdeeld over meerdere locaties in het hele land. De bewoners mogen zondag het pand in om spullen te halen, in de middag worden ze met bussen overgebracht naar hun nieuwe opvanglocatie.

Zaterdag werden in verband met de brand twee bewoners van het azc aangehouden. Het gaat om een man van 28 jaar en een man van 22 jaar. Zij zijn aangehouden op verdenking van brandstichting en zouden worden verhoord. Ook is er een onderzoek gaande naar de omstandigheden die leidden tot de brand. Zij zitten momenteel nog steeds vast, aldus een politiewoordvoerster zondag. “Er zal forensisch onderzoek plaatsvinden, mogelijk zondag”, zegt zij.

De brand brak zaterdag rond 07.50 uur uit en begon op de vierde verdieping van de opvanglocatie aan de Laurens Stommesweg. Acht mensen raakten lichtgewond door de brand, die rond 16.00 uur onder controle was.