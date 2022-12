Man (24) in Ridderkerk overleden na ongeval met vuurwerk

In Ridderkerk is een 24-jarige man overleden nadat zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. De politie heeft een 29-jarige man uit Alblasserdam aangehouden voor betrokkenheid. Een 62-jarige man is opgepakt wegens het belemmeren van de hulpverlening.

Het incident met het vuurwerk gebeurde zaterdagavond rond 23.45 uur op de Boerhaavestraat in de Zuid-Hollandse plaats. Nadat het zware vuurwerk door onbekende reden in het gezicht van het slachtoffer was afgegaan, moest hij op straat gereanimeerd worden. Daarna werd hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele uren later alsnog aan zijn verwondingen overleed.

Toen de hulpdienst arriveerde, stond de 29-jarige betrokkene, die ook vuurwerk had afgestoken, nog bij het slachtoffer. Agenten hielden hem aan voor het afsteken van het vuurwerk. Ook had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit. Die zijn in beslag genomen. Een familielid van het slachtoffer was door de situatie zodanig emotioneel en agressief dat hij de hulpverlening belemmerde. Deze 62-jarige man is ook aangehouden. Beiden zijn later weer heengezonden, maar ze blijven wel verdachte.

De politie onderzoekt wat er is misgegaan en vraagt getuigen zich te melden.