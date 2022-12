Veel aandacht in kranten voor slavernij-excuses Rutte

In de ochtendkranten is er dinsdag veel aandacht voor de excuses die premier Mark Rutte namens de regering heeft gemaakt voor het slavernijverleden. De Volkskrant, het AD en NRC openen alle drie met citaten uit de toespraak van Rutte, waaronder de excuses zelf die de premier ook in het Papiaments en Sranantongo aanbood.

“Daarvoor bied ik excuses aan. Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon”, kopt de Volkskrant waarvan de eerste zes pagina’s zijn gevuld met verhalen en reacties op de excuses van Rutte. Het AD had een vergelijkbare voorpagina. NRC heeft verderop in de krant acht pagina’s voor het onderwerp ingeruimd en kopt onder andere dat de excuses verwachtingen wekken.

“Historisch, maar zijn de mooie woorden genoeg?”, opent het Parool, die de speech van Rutte indrukwekkend noemt. “Slavernij-excuses maken emancipatie van nazaten zichtbaar”, schrijft Trouw op de voorpagina en heeft verderop in de krant drie pagina’s over het thema gewijd.

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad hebben voor de papieren krant andere keuzes gemaakt en pakken er minder groots mee uit.