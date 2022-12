Vrolijk kerstfeest: Nederlanders geven hun geluksgevoel een 8

Nederlanders zijn best gelukkig: gemiddeld geven ze hun leven een 7,7. Ook het geluksgevoel over hun eigen jeugd krijgt een mooie voldoende: 7,5. Dit blijkt uit onderzoek* van Direct Research in opdracht van de Nationale Postcode Loterij. Wij ‘nuchtere’ Nederlanders zijn melancholischer dan je zou verwachten: twee op de drie (64%) hebben warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Deze kerst keren we dan ook massaal terug naar onze jeugd: maar liefst de helft (52%) viert eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid, terwijl slechts een derde (30%) in z’n huidige dorp of stad blijft. Ook op andere feestmomenten, zoals kerstavond en oudejaarsavond, gaan we met z’n allen in onze jeugd-gemeente op ‘trip down memory lane’.

Best een gelukkig volkje

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. De mensen die in Friesland zijn opgegroeid beoordelen het geluksgevoel over hun jeugd met een 6,9, terwijl mensen die hun jeugd in Drenthe hebben doorgebracht dit een 8,1 geven. In de beleving van het huidige geluk zijn er ook regionale verschillen te vinden. Waar de Friezen hun huidige geluksgevoel slechts een 7,2 geven, beoordelen de Zeeuwen dit veel positiever, met een puike 8,4. Er zijn ook verschillen in de geluksbeleving tussen mannen en vrouwen te vinden. Hoewel het niet mijlenver uit elkaar ligt, waren mannen vroeger gelukkiger dan vrouwen (7,8 vs. 7,4). Ook over hun huidige geluks status zijn mannen positiever (7,8) dan vrouwen (7,6).

Een fijne plek om op te groeien

We denken met plezier terug aan de gemeente waar we zijn opgegroeid. Deze krijgt met een 7,5 een ruime voldoende. Zeeuwen en Groningers zijn van alle Nederlanders kritischer, zij geven de stad of het dorp uit hun jonge jaren respectievelijk een 6,8 en 6,9. Opvallend is dat Friezen gemiddeld het minst tevreden zijn over de voorzieningen in hun buurt (47% ten opzichte van 64% landelijk). Toch geven zij de plek waar ze zijn opgegroeid een ruime voldoende, 7,5.

Trouw aan onze jeugd

Omdat we de plek waar we zijn opgegroeid een zeer warm hart toedragen, blijven we ook trouw aan deze plaats. Twee op de vijf Nederlanders (41%) woont nog in de gemeente waar ze zijn opgegroeid en van de Nederlanders die inmiddels in een andere gemeente wonen, keert 3 op de 4 minstens een paar keer per jaar terug. Een op de tien koestert minder warme herinneringen aan de plaats waar ze opgroeiden, zij geven aan hier nooit meer terug te keren en ook geen Kerstmis te vieren.

Een groot gemis

Ook het ouderlijk huis scoort hoog in de top tien van warme herinneringen. Twee derde (69%) van de Nederlanders denkt hier met veel plezier aan terug. Bijna een vierde van de Nederlanders (23%) geeft zelfs aan de gemeente waar ze hun jeugd hebben doorgebracht, te missen. Vooral mensen die in Drenthe zijn opgegroeid denken met zeer warme gevoelens terug aan hun gemeente (85%). Dit geldt ook voor Limburgers (71%) en Noord-Brabanders (70%). Bij mensen die hun jeugd in Flevoland hebben doorgebracht, heersen deze gevoelens het minst (43%), net zoals bij de mensen die zijn opgegroeid in Zuid-Holland (54%), Friesland (58%) en Utrecht (58%).

We vergeten onze eerste postcode niet

Dat we warme herinneringen hebben aan onze jeugd, blijkt ook uit het feit dat driekwart (74%) van de Nederlanders z’n postcode van toen nog weet te herinneren. De Friezen vallen wederom op, dit keer met hun olifantengeheugen, maar liefst 91% weet de combinatie van cijfers en letters nog zo op te dreunen.

Gelukstaxi brengt je naar vroeger

Dat onze postcode van vroeger in ons collectieve geheugen staat gegrift, komt deze feestdagen goed van pas. Deze week rijdt er namelijk een Gelukstaxi door Nederland. Een gezellig versierde kerstauto met chauffeur die jou een ritje aanbiedt naar de postcode van je jeugd of naar de plek waar jij het gelukkigst was. Gratis terug ‘down memory lane’ voor een bezoekje aan je vader of moeder, opa, oma, ooms, tantes of beste jeugdmatties. Iedereen die in deze Gelukstaxi stapt, krijgt er bovendien een lot voor de eindejaarstrekking van de Nationale Postcode Loterij bij. Het geluk kan dus zomaar voor de deur staan en je maakt automatisch kans op de grootste prijs van dit jaar. Wie weet wel dubbel geluk!

De Gelukstaxi rijdt op dinsdag 20 december in Amsterdam, woensdag 21 december in Groningen en Drachten en donderdag 22 december in Eindhoven. De taxi kan ter plekke live worden aangehouden voor een rit. Zie voor meer informatie postcodeloterij.nl/gelukstaxi. **