Yeşilgöz opgelucht dat excessieve ordeverstoringen uitbleven

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) is tevreden dat de jaarwisseling nergens volledig uit de hand is gelopen. “Ik ben opgelucht dat excessieve ordeverstoringen met dank aan de politie zijn uitgebleven”, laat ze op Twitter weten.

Wel hekelt ze aanvallen met vuurwerk op hulpverleners. Dat noemt ze “absurd”. De mobiele eenheid moest op sommige plekken ingrijpen om hulpverleners te ontzetten en agenten raakten gewond. “Dat blijft niet zonder consequenties”, zegt de minister zondag.

Een dag eerder had de bewindsvrouw op werkbezoek bij de politie en brandweer in Almere gewaarschuwd dat mensen die tijdens de jaarwisseling hulpverleners aanvallen “flink aangepakt” zullen worden. Tijdens de jaarwisseling moest de politie vaak in actie komen om hulpverleners te assisteren.

Verder noemt Yeşilgöz het “echt misselijkmakend” dat op de Erasmusbrug in Rotterdam racistische teksten zijn geprojecteerd tijdens de jaarwisseling. “Racistische leuzen zijn weerzinwekkend en horen niet thuis in ons land.” Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten.