Twaalf agenten gewond in Den Haag tijdens jaarwisseling

Twaalf agenten zijn tijdens de jaarwisseling in Den Haag gewond geraakt, meldt burgemeester Jan van Zanen zondag. Ook zijn twee brandweermensen gewelddadig benaderd. Op meerdere plaatsen is vuurwerk gegooid naar hulpverleners of werden zij belemmerd. “Het is schandalig dat agenten deze nacht gewond moeten raken. Dit is een avond waarop hulpverleners hun werk doen voor anderen, dat ze daarbij letsel oplopen is zeer kwalijk,” aldus Van Zanen.

Voor zover nu bekend zijn er 36 aanhoudingen verricht, meldt de gemeente. “Om onze Haagse nieuwjaarsnacht zo veilig mogelijk te laten verlopen was wederom een immense inzet nodig van politie, brandweer, de ziekenhuizen en handhavers. Zij hebben er alles aan gedaan om de stad zo veilig mogelijk te houden. In samenwerking met bewoners is dat grotendeels gelukt”, laat de burgemeester in een verklaring weten. Volgens hem waren er geen grote incidenten, maar was het wel de drukste nacht van het jaar voor de hulpdiensten.

Op meerdere plaatsen in Den Haag hebben politie en mobiele eenheid (ME) ingegrepen om de orde te bewaren. Er waren onder meer opstootjes bij een vreugdevuur in de Koppelstokstraat in Scheveningen, waar agenten meermalen werden bekogeld met een fiets. Ook in de Thijssestraat in de wijk Laakkwartier moest de ME een groep mensen uit elkaar drijven.

De ambulance is tweehonderd keer gealarmeerd, vooral voor vuurwerkslachtoffers. Het ging volgens de gemeente om opvallend veel jonge slachtoffers die met vuurwerkletsel naar het ziekenhuis moesten. De brandweer rukte 542 keer uit, ruim meer dan de bijna vijfhonderd keer tijdens de vorige jaarwisseling. Het gaat om voorlopige cijfers, in de loop van deze maand worden de definitieve cijfers bekend van het aantal gebeurtenissen. Hierbij wordt ook de schade vastgesteld. “Waar mogelijk, wordt de schade op de daders verhaald”, aldus de gemeente.

Van Zanen is na middernacht met de politie op pad gegaan. Hij bezocht onder meer de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde, een aantal politiebureaus en de meldkamer.

De traditionele vreugdevuren in de Haagse stadsdelen Scheveningen en Duindorp waren door het slechte weer tijdens de jaarwisseling, al een dag eerder aangestoken. “Daardoor werd de jaarwisseling feitelijk over twee avonden verspreid, want op vrijdagavond was het al erg druk op en rond het strand”, meldt de gemeente.