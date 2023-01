Jongen (13) vast voor steekpartij avondwinkel Den Haag

Een 13-jarige jongen is een van de verdachten in het onderzoek naar het neersteken van een jongen (15) in een avondwinkel in Den Haag vorige week, zo bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Eerder werd al bekend dat drie minderjarigen waren opgepakt, de tiener is een van hen. Ook een vrouw van 32 werd gearresteerd.

Het slachtoffer werd op de bewuste 27 december rond 20.30 uur meerdere keren gestoken in de winkel aan de Beresteinlaan, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. Volgens de krant zijn de longen van het slachtoffer zwaar beschadigd.

Maandag werd bekend dat in twee buurten in Den Haag de komende twee dagen geen groepen mensen meer bij elkaar mochten komen. Volgens de gemeente is er “een ernstig gevaar voor nieuwe gewelddadigheden zodra in dit gebied groepen jongeren bijeenkomen”. De Telegraaf schrijft dat er een conflict tussen twee groepen jongeren gaande is dat heeft geleid tot geweldsincidenten op onder meer een schoolplein.