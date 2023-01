Bevolking bijna twee keer sneller gegroeid dan in 2021

De Nederlandse bevolking is in 2022 bijna twee keer zo snel gegroeid als een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers tot 1 december en een schatting van de laatste maand. Volgens het statistiekenbureau zijn er 227 duizend inwoners bijgekomen, dat waren in 2021 115 duizend mensen. Het aantal inwoners in Nederland staat met die groei op 17,8 miljoen.

De groei wordt vooral verklaard door het hoge aantal immigranten, ongeveer 402.000 mensen zijn naar Nederland verhuisd. Dat zijn er 150.000 meer dan in 2021. Ongeveer 100.000 van deze migranten komen uit Oekraïne. Zij trokken massaal uit hun land weg na de Russische inval in februari. Ongeveer 89.000 van hen hebben zich sinds februari ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Veel Oekraïners zijn ook weer weggegaan uit Nederland, voornamelijk terug naar Oekraïne.

Na Oekraïne kwamen de meeste migranten die zich in ons land vestigden uit Syrië, gevolgd door Turkije, India en Polen.

In 2022 werden er zo’n 168.000 kinderen geboren, ruim 11.000 minder dan in 2021. Dat is een gemiddelde van 1,49 kinderen per vrouw. Zo’n 169.000 mensen overleden afgelopen jaar. De geboorte- en sterftecijfers zijn daardoor ongeveer gelijk gebleven, waardoor de bevolkingsgroei volledig kan worden toegeschreven aan buitenlandse immigratie.