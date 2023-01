Nationaal Archief opent weer tal van dossiers

Het Nationaal Archief maakt dinsdag, zoals altijd na het begin van het nieuwe jaar, weer diverse dossiers openbaar. Het gaat om allerlei stukken die eerder niet of alleen onder strenge voorwaarden mochten worden ingezien. Het varieert ook deze keer weer van notulen van de ministerraad tot stukken over de Tweede Wereldoorlog. Er komen dit jaar circa 1100 pagina’s aan informatie vrij.

De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit 142 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden. Overheidsinstellingen dragen hun archieven na twintig jaar over aan een officiële archiefinstelling. Het merendeel is dan meteen door iedereen in te zien, maar soms wordt de toegang enige jaren beperkt, bijvoorbeeld wegens privacy of landsbelang. Een openbaarheidsbeperking duurt maximaal 75 jaar.