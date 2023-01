Genootschap burgemeesters: lokaal vuurwerkverbod niet te handhaven

Een lokaal afsteekverbod van vuurwerk is “zoals te verwachten was” niet te handhaven. “Landelijk, eenduidig beleid hierop is nodig”, zegt Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Een vuurwerkverbod is volgens de beroepsvereniging “alleen effectief als dit voor heel Nederland geldt en er voldoende capaciteit is voor zowel handhaving als voor de afhandeling van zaken en de vervolging van verdachten”. “De handhaving begint overigens aan de grens en niet alleen lokaal”, meent Spies, die zelf burgemeester is in Alphen aan den Rijn.

Het genootschap reageert daarmee op het vuurwerkverbod dat tijdens de jaarwisseling gold in twaalf gemeenten, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Soest, Apeldoorn en Haarlem. Desondanks werd daar toch massaal vuurwerk afgestoken.

“Dit was de eerste jaarwisseling zonder ‘knallen en pijlen'”, aldus Spies. “We zijn benieuwd wat de effecten hiervan zijn geweest: leidt dit tot minder overlast en schade en letsel?” Een evaluatie moet dat volgens het genootschap duidelijk maken.

Ze zegt verder zich te realiseren dat velen tijdens de jaarwisseling hebben genoten van het afsteken van en kijken naar het consumentenvuurwerk. “Tegelijkertijd is het de vraag of de nadelen in termen van schade, letsel en overlast en de veel te grote inzet van politie, hulpdiensten en gemeenten nog in verhouding staan tot het plezier dat aan het op deze manier vieren van de jaarwisseling wordt beleefd.” Spies pleit er dan ook voor om stapsgewijs toe te gaan naar een andere manier van vieren van de jaarwisseling “die voor iedereen weer een feest kan zijn”.