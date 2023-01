Evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel als voor corona

Tijdens deze jaarwisseling behandelden plastisch chirurgen weer ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel als in de jaren voor de coronacrisis. In totaal ging het om 52 slachtoffers met ernstig letsel, meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Iets minder dan de helft was een jongen onder de 18 jaar.

Zeker 32 vingeramputaties zijn uitgevoerd. Ook behandelden de artsen veel botbreuken, oogletsels en brandwonden. Bij tien mensen was legaal vuurwerk de oorzaak. Verder was “net als voorgaande jaren” illegaal vuurwerk de grootste boosdoener, concludeert de NVPC op basis van een inventarisatie onder plastisch chirurgen in Nederland. Overigens vielen vijftien van de slachtoffers voor 31 december 18.00 uur, het moment waarop het in de meeste gemeenten legaal werd om vuurwerk af te steken.

Rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 behandelden de plastisch chirurgen vijftig slachtoffers, in die van 2018 naar 2019 ging het om 44 mensen met ernstig letsel. “Het is zorgwekkend dat we nu terug zijn bij dat niveau”, zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar. Tijdens de coronacrisis gold er een vuurwerkverbod. Van 2020 naar 2021 raakten achttien mensen ernstig gewond, het jaar erop bijna veertig.

Plastisch chirurgen behandelen vaak de meest ernstige letsels, vertelt Van de Kar. NVPC pleit al langer voor een algeheel vuurwerkverbod. “Vuurwerk zorgt voor veel onnodig jonge slachtoffers”, zegt Van de Kar. “Als het aan de NVPC ligt, verbiedt de overheid het consumentenvuurwerk en wordt alles uit de kast gehaald voor de aanpak van illegaal vuurwerk.”