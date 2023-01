Stadhuis in Den Haag extra beveiligd om bedreiging

Het stadhuis aan het Spui in Den Haag wordt sinds dinsdag vanwege een bedreiging extra bewaakt door de politie, bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van Regio15. Volgens de politie is de identiteit van de verdachte bekend, maar zij wil in het kader van het onderzoek nog niet veel kwijt.

Het stadhuis is daardoor alleen toegankelijk via de hoofdingang, meldt een woordvoerder van de gemeente. Agenten die aanwezig zijn dragen kogelwerende vesten. Vanwege de kerstvakantie zijn veel medewerkers niet in het stadhuis.