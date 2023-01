Grote ravage door knakken windmolen Zeewolde

Aan de Nekkeveldweg in Zeewolde is de bovenkant van een windmolen, inclusief de rotor vernield. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek lijkt het er sterk op dat de harde wind ter plaatse de molen heeft doen knakken. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan.

De brokstukken liggen verspreid over enkele honderden meters. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. De molen staat in een rij met zestien andere windmolens. Vattenfall is eigenaar van het windmolenpark. Die laat weten ook de andere zestien windmolens uit voorzorg zijn stilgezet.

De windmolen stond dinsdagavond rond 23.00 uur al stil vanwege een foutmelding, bevestigt Vattenfal na bericht van Omroep Flevoland. Wat de foutmelding was, weet Vattenfal niet. “Dat kan van een kapotte zekering zijn tot een onderdeel dat vervangen moet worden”, aldus de woordvoerder. Bij een foutmelding zet een windmolen zichzelf stil. De energiemaatschappij was voornemens woensdag een monteur te sturen. “Maar voordat we dat konden doen kregen we vanochtend al een belletje van een boer dat de windmolen op zijn weiland lag.”

Het energiebedrijf onderzoekt hoe het komt dat de windmolen geknakt is.”Uit de laatste inspecties waren er geen zaken die duidden op acuut gevaar”, aldus de woordvoerder. De turbines in het windmolenpark in Zeewolde zijn al wat ouder, ze zijn in 1989 neergezet. Vattenfall laat weten dit soort oudere modellen niet op andere plekken in het land te hebben, dus ziet geen noodzaak om meer windmolens uit voorzorg stil te zetten.

De wat oudere turbines zijn te herkennen doordat ze maar twee wieken hebben in plaats van drie. Het energiebedrijf gaat de brokstukken verwijderen, het is nog onduidelijk hoelang dat zal duren.