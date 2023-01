Micha Kat hoopt via de rechter op minder zwaar gevangenisregime

Complotdenker Micha Kat probeert via een kort geding onder de aan hem opgelegde beperkingen in de gevangenis uit te komen. Kat is afgelopen oktober voor een periode van een half jaar op een lijst geplaatst van gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico. Door plaatsing op die zogeheten GVM-lijst, kunnen beperkingen opgelegd worden zoals het screenen van telefonische contacten en extra celinspectie.

De 59-jarige Kat zit momenteel in voorlopige hechtenis op verdenking van onder meer opruiing en bedreiging. Medio 2021 is hij in Noord-Ierland opgepakt en zit sindsdien vast, inmiddels in Nederland. Volgens Kat is zijn regime verzwaard omdat hij onder meer audioberichten zou versturen die vervolgens op een website zijn geplaatst. “Ik deed dat al een jaar vanuit detentie in Noord-Ierland en nu zit ik in Nederland en is het ineens een probleem”, schetste hij woensdag het probleem aan de rechter.

Volgens de landsadvocaat is het volledig terecht dat Kat door zijn contacten met de media op de zogeheten GVM-lijst is geplaatst. “We willen geen toespraken van gedetineerden op het internet. Dit is een aperte ondermijning van het gezag van de gevangenisdirecteur. Bovendien worden er uitlatingen gedaan die vermoedelijk strafbaar zijn.”

In de op het internet geplaatste audiobestanden, uit Kat zich kritisch over onder meer politici en het covid-beleid.

De rechtbank in Den Haag doet volgende week vrijdag uitspraak. Het kort geding staat los van de strafzaak tegen Kat. Deze wordt in maart van dit jaar inhoudelijk behandeld, is de planning.