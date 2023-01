Bioloog: natuur begint al aan voorlente door hoge temperaturen

Door de huidige hoge temperaturen begint de natuur al aan de voorlente, stelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University, gespecialiseerd in de effecten van klimaatveranderingen op de natuur. Planten reageren op de warmte door vroegtijdig te bloeien en ook onder meer egels, vlinders en kikkers zijn al actief. “Dat is niet goed, het hoort gewoon nu nog niet.”

Sinds half december hebben we te maken met zacht weer. Zo kan het kwik dit weekend stijgen tot 12 graden. “Deze temperaturen horen bij gemiddeld eind april en de hele warme dagen bij begin mei”, zegt Van Vliet tegen het ANP. Door de temperaturen boven de 10 graden en de zon staan onder meer de hazelaar, narcis en de forsythia al in bloei en komen sneeuwklokjes al boven de grond. “Normaal gesproken gebeurt dit een maand tot anderhalve maand later.”

Ook vlinders, die in deze tijd van het jaar nog in winterrust horen te zijn, zijn al actief: de eerste citroenvlinders en dagpauwogen zijn al gespot. “Doordat ze al geactiveerd zijn gebruiken ze te veel energie. Ze kunnen zich niet voortplanten en er is nu niet genoeg nectar te vinden, dus ze gaan dood.” Ook de bruine kikker en de kleine watersalamander zijn al gezien en daarnaast gaan ook egels al lopen.

Vogels lopen door het warme weer weliswaar geen risico om dood te vriezen, maar als het gras gaat groeien wordt er eerder gemaaid, wat funest is voor weidevogels en hun nesten. Mocht er na het zachte weer weer een winterse periode komen dan kan dat grote gevolgen hebben voor de natuur. “Als bijvoorbeeld bij planten de sapstromen al op gang zijn gekomen dan kunnen deze bij vorst bevriezen. Als de sapstromen bevriezen dan bevriest het hout en dat betekent veel schade, veel meer dan wanneer een knop bevriest.”

Volgens Van Vliet zijn er op Tekenradar.nl al de eerste teken doorgegeven en zijn er op Muggenradar.nl al meldingen gedaan van muggenoverlast. “De huissteekmug, de gewone huis-tuin-en-keukenmug, is door het warme weer niet in winterrust en gaat op zoek naar bloed bij zoogdieren, ook bij de mens dus. Die kan nu al voor overlast zorgen.” Van Vliet roept mensen op deze overlast te melden op Muggenradar.nl.