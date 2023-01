Senaat wil ‘pandemiewet’ niet met spoed behandelen

De Eerste Kamer is niet van plan een wetswijziging die nodig is om eventuele nieuwe coronamaatregelen van een wettelijke basis te voorzien, met spoed te behandelen. Dat laat een woordvoerder van de senaat weten na afloop van een procedurevergadering waarin een verzoek tot haast van zorgminister Ernst Kuipers werd besproken.

De aanwezige senaatsfracties waren unaniem in hun oordeel dat een versnelde behandeling van de wet niet aan de orde kan zijn. Zij vinden het geen pas geven dat Kuipers de senaat onder druk zet, terwijl het kabinet zelf lang over het wetsvoorstel heeft gedaan en de Tweede Kamer er pas kort voor het kerstreces mee instemde.

Kuipers wilde de wijziging van de Wet publieke gezondheid, die het kabinet armslag geeft om op te treden bij toekomstige pandemie├źn, snel door de senaat loodsen in verband met de mogelijke risico’s die de enorme coronagolf in China met zich meebrengt. Maar daarvoor heeft hij volgens de Eerste Kamer ook andere middelen tot zijn beschikking.

Aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 trad het kabinet op via noodverordeningen om de opmars van het virus te stoppen. Later kwam er een tijdelijke wet die het fundament vormde onder het coronabeleid, maar die werd na het vervallen van de beperkende maatregelen afgelopen jaar niet meer verlengd.