Korpschef steunt oproep meer onderzoek naar jeugdcriminaliteit

Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie steunt een oproep van een criminoloog eerder deze week dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar de achterliggende redenen dat de jeugdcriminaliteit verhardt. Van Essen noemt dat fenomeen “een hele zorgelijke ontwikkeling”, zei hij in het tv-programma WNL Op Zondag.

Volgens de korpschef neemt de jeugdcriminaliteit in Nederland niet toe, maar worden er wel steeds zwaardere delicten gepleegd. “Dus daar waar jongeren vroeger begonnen met een winkeldiefstal, en zo de ladder van de criminaliteit opklommen, is het ‘instapdelict’ veel sterker. Ze beginnen gewoon al met een woningoverval of een straatroof”, aldus Van Essen, die ook zei dat jongeren “buitengewoon gemakkelijk” aan wapens kunnen komen.

Volgens de korpschef mag van de politie verwacht worden dat de orde op straat gehandhaafd wordt, maar “gaat het eigenlijk om de fase daarvoor. Wat maakt dat die jongeren bereid zijn die wapens te dragen?”. Net als een criminoloog van de Erasmus Universiteit vindt Van Essen dat er onderzocht moeten worden wat de jongeren beweegt. Hoewel hij denkt dat het te maken heeft met de verheerlijking van geweld en bedreigingen op sociale media, kan extra onderzoek meer inzichten geven, aldus de korpschef. “Repressie zonder preventie is eindeloos”, aldus Van Essen, die ouders, scholen en jeugdwerkers opriep mee te denken over oplossingen.

Van Essen was ook bij het tv-programma uitgenodigd omdat de Nationale Politie tien jaar bestaat. Hoewel de korpschef vertelde dat er een grote “vervangingsvraag” is bij de politie, ofwel veel openstaande vacatures en daardoor soms minder blauw op straat, is hij toch tevreden. “Ik denk dat de Nationale Politie zich na tien jaar echt bewezen heeft. Het internationaal samenwerken, het opschalen, collega’s inzetten waar ze nodig zijn, bijvoorbeeld tijdens corona, dat had nooit gekund met 25 korpsen. Iets anders: de Nederlandse politie is nooit af.”