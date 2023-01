Aantal coronagevallen in Nederland daalt snel

Het coronavirus is op zijn retour, in elk geval voorlopig. In de afgelopen week zijn 4436 besmettingen vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds eind juni 2021, tachtig weken geleden. Vergeleken met vorige week is het aantal positieve tests met bijna 29 procent gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegerekend. Mensen kunnen wel via een apart platform, de Infectieradar, doorgeven dat hun zelftest positief was, en ook daar is een daling te zien. Verder worden er minder virusdeeltjes aangetroffen in het rioolwater.

Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het RIVM slechts 219 positieve tests. Dat is het laagste dagcijfer sinds 27 juli 2020, bijna 900 dagen geleden.

Doordat het aantal besmettingen daalt, neemt ook het aantal ziekenhuisopnames af. Vorige week zijn 471 mensen vanwege hun coronaklachten opgenomen, tegen 669 een week eerder. Dat is een daling van bijna 30 procent.

Steekproeven laten zien dat de meeste besmette mensen de versie BQ.1 hebben opgelopen, een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus. Die versie is sinds eind vorig jaar dominant in Nederland. Het aantal besmettingen met een andere versie, XBB.1.5, neemt toe. Het RIVM denkt dat meerdere subvarianten voorlopig naast elkaar rondgaan. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen erger ziek worden van die subvarianten dan van eerdere omikronvarianten.