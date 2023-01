Maximumsnelheid in Beneluxtunnel tijdelijk omlaag

De maximumsnelheid in de Beneluxtunnel richting Bergen op Zoom (A4) gaat tot en met augustus van 100 naar 70 kilometer per uur. De maatregel moet tijdens werkzaamheden boven de weg voor veiligheid van weggebruikers en van de werkers op het platform zorgen, aldus Rijkswaterstaat.

De lagere maximumsnelheid geldt vanaf 16 januari van maandag tot en met vrijdag overdag in de rechter tunnelbuis. In de avond en nacht en in de weekenden is de reguliere maximumsnelheid van 100 kilometer per uur van kracht, zo meldt Rijkswaterstaat.

De hittewerende bekleding boven de in- en uitrit van de tunnel is aan vervanging toe. “Vanwege de omvang van de werkzaamheden is het niet mogelijk deze tijdens tunnelafsluitingen uit te voeren”, aldus Rijkswaterstaat. Komend weekend worden de werkzaamheden voorbereid. De rechter tunnelbuis is dan gesloten voor al het verkeer.

De Beneluxtunnel ligt in de snelweg A4 tussen Schiedam en Pernis en is een belangrijke verbinding voor de Rotterdamse haven.