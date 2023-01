Aangepaste dienstregeling Hermes in Brabant om personeelstekort

Hermes gaat volgens een aangepaste dienstregeling rijden in het zuidoosten van Noord-Brabant vanwege personeelstekort. De busvervoerder meldt op de website dat het de komende weken noodgedwongen de vakantiedienstregeling voortzet.

Hermes zegt dat het mogelijk drukker kan zijn in bussen dan normaal, maar dat met deze maatregel wordt voorkomen dat onverwacht bussen uitvallen. Het bedrijf zet zoveel mogelijk lange bussen in en als het nodig is worden er extra ritten ingepland. Zo kan het zijn dat op de drukste lijnen meer bussen rijden in de spits. Deze bussen staan niet in de reisplanner, maar rijden kort voor de bus die volgens het normale schema vertrekt.

Hermes is niet het enige ov-bedrijf dat met personeelstekorten kampt. Onder meer de NS heeft de dienstregeling ook aangepast doordat er te weinig medewerkers zijn. Op meerdere trajecten in het land rijden minder treinen.