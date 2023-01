Milieuclubs: vliegtaks is druppel op gloeiende plaat

Milieuclubs verwachten niet dat de vliegtaks die sinds 1 januari geldt veel mensen ervan zal weerhouden een vliegvakantie te boeken. Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu zien de milieumaatregel als een goed begin maar vinden de 26 euro te laag. “Het is een druppel op een gloeiende plaat”, aldus Greenpeace.

“Er is meer nodig om mensen ervan te weerhouden het vliegtuig te pakken. Ook nu nog blijven vliegtickets veel te goedkoop”, zegt een woordvoerder van de organisatie. “Het staat niet in verhouding tot de klimaatschade van zo’n vliegreis.” Ook Natuur & Milieu vindt de vliegtaks “een stap in de goede richting” maar meent dat de prijs van een ticket verder omhoog moet. “Vliegen is al jarenlang veel te goedkoop en de prijs wordt kunstmatig laag gehouden door de overheid”, stelt een woordvoerder. “De vraag naar vliegen is nog steeds zo groot dat er meer moet gebeuren.”

Volgens Milieudefensie raakt de vliegtaks slechts een kleine groep mensen en zal die weinig effect hebben op de zogenoemde veelvliegers. “Dat is een gemiste kans, want 8 procent van de mensen is verantwoordelijk voor 40 procent van de vluchten”, rekent een woordvoerder voor. “Vooral die groep zou moeten betalen.” De organisatie pleit daarom, net als Greenpeace en Natuur & Milieu, voor een “effectievere en eerlijkere” progressieve vliegtaks. Dat houdt in: hoe meer je vliegt, hoe meer je per ticket betaalt.

Ook stellen de milieuclubs een verhoging van de prijs op lange vluchten voor en zou het aantal (korte) vluchten moeten worden begrensd.