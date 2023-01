Vakantieparken zien meer boekingen dan ooit

Nederlanders hebben na twee coronajaren zin om weer op vakantie te gaan. Vakantieparken als EuroParcs en Landal GreenParks zien momenteel meer (vroeg)boekingen dan ooit en ook bij Center Parcs en Roompot loopt het goed, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Landal GreenParks, dat 120 bungalowparken telt in negen landen in Europa, zag afgelopen zondag de meeste boekingen ooit voorbijkomen. Volgens een woordvoerster is sprake van een extreme groei ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Concrete cijfers kan ze niet geven. Ten opzichte van vorig jaar, toen ons land nog met coronamaatregelen te maken had, is voor 2023 sprake van een groei van 30 procent van het aantal boekingen. De toename komt volgens de woordvoerster mede doordat mensen weer verder vooruit durven te boeken na de afgelopen onzekere jaren.

Het aantal vroegboekingen bij de Nederlandse parken van EuroParcs is voor de mei- en zomervakantie nog nooit zo hoog geweest, meldt het bedrijf, dat eveneens geen cijfers prijsgeeft. “De laatste dagen van december en eerste dagen van januari is het aantal boekingen voor de zomervakantie meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor”, aldus EuroParcs, waar zo’n 65 parken onder vallen in Nederland, Duitsland, BelgiĆ«, Luxemburg en Oostenrijk.

Directeur Verhuur, Martin de Boer, constateert dat tijdens de coronacrisis Nederlanders hun eigen land hebben herontdekt als vakantiebestemming. “We hoeven niet per se meer ver te reizen voor een leuke vakantie.” Ook de stijgende prijzen voor vlieg- en zonvakanties en de inflatie spelen volgens hem een rol.

Dat ziet ook de woordvoerder van Roompot. “We hebben een mooie zomer achter de rug en in combinatie met de coronamaatregelen hebben onze gasten ontdekt hoe mooi ons land is.” Daarnaast scheelt het volgens hem reiskosten door dichter bij huis te blijven. Bij Roompot komen eveneens meer boekingen binnen dan in de jaren voor corona.

Center Parcs kijkt ook tevreden naar het aantal boekingen voor zowel het zomerseizoen als de last minute wintersportvakanties. Volgens een woordvoerder is het vergelijkbaar met het laatste jaar voordat het coronavirus uitbrak. “Toen zagen we al iets gebeuren wat we nog nooit eerder hadden gezien”, blikt hij terug.

Hoewel veel vakantie-aanbieders in deze tijd van het jaar vroegboekkortingen geven, is dat niet alleen de reden dat mensen nu boeken, zegt een woordvoerster van EuroParcs. “We zagen al een aanloop voordat de vroegboekactie van start ging. Er is sprake van een grotere vraag, dat kunnen wij zien aan het aantal unieke bezoekers op onze website.” Landal GreenParks doet niet aan vroegboekkorting. Volgens de woordvoerster willen mensen zich nu vooral verzekerd zien van een goede vakantiebestemming.