VluchtelingenWerk wil dat kabinet nareisbeperking helemaal intrekt

Het kabinet moet de zogeheten nareisbeperking niet opschorten, maar helemaal intrekken. Dat zegt VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie hielp vluchtelingen bij hun verzet tegen de regel.

Vanwege de overvolle asielzoekerscentra had het kabinet in augustus besloten dat gezinsleden van statushouders, erkende vluchtelingen, voorlopig niet naar Nederland mogen komen. Daardoor kunnen de families niet worden herenigd. Diverse rechters hebben daar een streep door gezet. Op woensdag kondigde asielstaatssecretaris Eric van der Burg aan dat de beperking voorlopig niet geldt.

Volgens VluchtelingenWerk “steekt het dat de maatregel alleen geldt voor nieuwe besluiten. Mensen die vanaf morgen te horen krijgen dat hun gezin mag overkomen, hoeven niet te wachten. Een groep van 1500 mensen heeft in de afgelopen periode gehoord dat ze niet naar hun gezinsleden in Nederland mogen komen, en voor hen blijft de beperking wel gelden.”

De organisatie verwacht dat die vluchtelingen opnieuw naar de rechter zullen stappen om hun gezin over te kunnen laten komen. “Ze zullen hun gelijk halen, want dat zullen ze krijgen. De intrekking moet met terugwerkende kracht gelden, want vroeg of laat gaat dat toch wel gebeuren. Het wordt tijd dat het kabinet de hele maatregel van tafel haalt, zodat deze mensen hun geliefden, die ze jaren niet hebben gezien, weer in de armen kunnen sluiten.”