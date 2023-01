Eigen risico per behandeling niet hoger dan 150 euro

Wie een dure medisch-specialistische behandeling ondergaat, is daar straks niet meer in één klap het volledige eigen risico van 385 euro aan kwijt. Het kabinet wil een maximum instellen van 150 euro per ingreep, zo valt te lezen in de besluitenlijst van de ministerraad. Nadere details volgen in een brief van zorgminister Ernst Kuipers.

De maatregel was al aangekondigd in het coalitieakkoord en is bedoeld om het eigen risico “slimmer en betaalbaarder” te maken, Wie in een jaar niet meer dan één medisch-specialistische behandeling ondergaat, zal niet meer dan 150 euro zelf hoeven te betalen en is dus goedkoper uit. Dat bedrag was nog niet eerder bekendgemaakt.

Naar verwachting gaan ongeveer 1 miljoen verzekerden gemiddeld 100 euro minder eigen risico betalen dan in de huidige situatie. Er zijn geen verzekerden die hierdoor meer gaan betalen omdat het totale eigen risico gelijk blijft.

De aanpassing moet ook helpen de zorgkosten en daarmee de premies te drukken. Mensen worden namelijk langer geprikkeld om na te denken over de noodzaak van behandelingen dan wanneer zij al na de eerste ingreep hun volledige eigen risico hebben betaald. De maatregel levert jaarlijks naar verwachting 200 miljoen euro op.