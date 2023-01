Fietsdemonstratie voor bruggen over het Amsterdamse IJ

Een groep fietsers demonstreert zaterdag in Amsterdam voor de komst van bruggen over het IJ. Ze eisen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor de bouw van de aangekondigde fietsbruggen en voetgangerstunnel, nu het steeds drukker wordt op de veerponten van en naar Amsterdam-Noord.

Het Amsterdam Fietsmuseum en de Fietsersbond organiseren de demonstratie onder de noemer ‘Kom over de brug’ en verwachten zeker 250 fietsende demonstranten. De groep verzamelt zich om 14.30 uur op het Buikslotermeerplein in Noord en fietst daarna via de pont naar de Stopera, waar een petitie wordt aangeboden aan wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Daarna fietsen ze verder naar de NDSM-werf.

De oversteek over het IJ, ook wel ‘Sprong over het IJ’ genoemd, is nodig om de verbinding tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad verder te verbeteren. Twee jaar geleden omarmde het college van B en W het plan om twee bruggen over het IJ aan te leggen: één aan de oostkant (tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein) en één aan de westkant (tussen de NDSM-werf en de Haparandadam). Ook zou er een voetgangerstunnel tussen het Centraal Station en Noord komen.

Afgelopen oktober bleek echter dat het gereserveerde geld voor de bruggen een andere bestemming kreeg, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het stadsbestuur wil nog steeds dat de bruggen er komen, zo benadrukte wethouder Van der Horst toen. Er moet meer duidelijk worden over de plannen wanneer de voorjaarsnota wordt gepresenteerd in mei.

“De nu al overvolle ponten zitten binnen een paar jaar echt aan hun max en Noord groeit van 100.000 naar 150.000 inwoners in 2030”, zeggen de organisatoren, die het ‘ondemocratisch’ noemen om een raadsbesluit niet uit te voeren of jaren uit te stellen. “Zonder gemeentebudget kunnen Amsterdammers tot sint-juttemis wachten op de fietsbruggen en voetgangerspassage.”